Empresario e outros suspeitos de envolvimento na morte do sargento Lucas Ramon serão levados para presídio em Manaus

Redação AM POST

O empresário Joabson Agostinho, dono da rede de supermercados Vitória, o gerente da empresa, Romário Vicente Bentes, considerado braço direito de Joabson e uma mulher identificada como Kamila Tavares da Silva serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisório de Manaus (CDPM1) e Centro de Detenção Feminino (CDF) na tarde desta quinta (10), conforme informou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O trio é suspeito de envolvimento na morte do sargento Lucas Ramon Guimarães, 29 anos, na zona Sul de Manaus.

Os mandados foram expedidos pelos juízes Eline Paixão e Silva Gurgel e Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos. Kamylla e Romário tiveram a prisão temporária decretada; Joabson, prisão preventiva; e Jordana Freire, prisão domiciliar.

Os quatro foram pesos pela Polícia Civil do Amazonas nessa quarta-feira (9) durante a Operação “Lucas 8:17” e por suspeita de envolvimento no crime.

O caso

Conforme as investigações o sargento tinha um caso com Jordana, Joabson descobriu a traição e mandou matar a vítima. Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Jordana sabia de toda a trama arquitetada para matar o militar, apontado como seu amante, e não fez nada para impedir e também contribuiu com informações de costumes e rotinas que ajudaram no crime.

De acordo com a polícia, o gerente da rede de supermercados, Romário Vinente Bentes, apontado como braço direito do empresário Joabson Agostinho contratou a mando do chefe o pistoleiro, Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, para matar o sargento Lucas Guimarães, no dia 1° de setembro de 2021, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

Nesta ação, Kamila Tavares e duas outras mulheres que estão foragidas, Kayandra Pereira Castro e Kayanne Castro Pinheiro dos Santos, apresentaram o pistoleiro para o braço direito de Joabson.

Silas foi preso em novembro de 2021 e confessou que realizou o crime após receber R$ 65 mil de um intermediário, não identificado. Além de não informar a identidade do intermediário, o homem afirmou que não sabia quaisquer informação sobre Lucas, muito menos que era sargento e genro do dono do Hospital Santa Júlia.