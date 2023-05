Empresário é preso após roubar telefone da ex e divulgar vídeos íntimos em Manaus

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, prendeu em flagrante, na segunda-feira (29/05), um homem, de 27 anos, pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, combinados com a violência doméstica, praticados contra sua companheira, 31. A prisão ocorreu no bairro Parque Dez de Novembro, zona sul.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da unidade especializada, a vítima e o autor passaram o domingo (28/05) socializando na residência de amigos em comum, e o indivíduo consumiu bebida alcoólica o dia todo. Em determinado momento da madrugada de segunda-feira, eles iniciaram uma discussão.

“O infrator desferiu um soco no rosto da mulher e outro soco na cabeça dela, além de tê-la injuriado com palavras de baixo calão e ter proferido ameaças de mortes a ela”, disse.

Conforme a delegada, as equipes policiais tomaram conhecimento dos fatos criminosos no momento em que a vítima compareceu à DECCM e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) a respeito do ocorrido.

“Ela nos contou que convive há cerca de dois meses com o infrator e, desde o início do relacionamento, sofre com constantes crimes no âmbito de violência doméstica. Portanto, diante dos fatos apresentados, saímos em diligências e conseguimos prender esse criminoso”, falou.

O homem responderá por injúria, ameaça e lesão corporal, combinados com a violência doméstica, e ficará à disposição da Justiça.

