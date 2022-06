Empresário é preso pela PF com mais de 200 quilos de drogas em Manaus

Redação AM POST

Um empresário foi preso em Manaus, na manhã desta quarta-feira (22), na Operação Combustível Proibido, da Polícia Federal de combate ao tráfico de drogas. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

Nos locais de busca, os policiais encontraram os seguintes materiais: quatro armas de fogo, sendo duas espingardas e duas pistolas calibre 380, uma uma máquina contadora de cédula/dinheiro, diversas munições e outros itens.

De acordo com a PF, a investigação começou com duas apreensões de drogas ligadas ao suspeito. Uma ocorreu no Mato Grosso e outra no Amazonas. Naquele estado foram apreendidos 40 quilos de entorpecentes do tipo skunk.

A segunda investigação ocorreu após a apreensão de 195 quilos de entorpecentes em uma balsa de combustível no Rio Japurá, onde também se apurou o envolvimento do mesmo investigado, informou a PF em nota.

A operação leva o nome de Combustível Proibido por ter sido utilizada uma balsa de combustíveis para esconder o entorpecente que descia o Rio Japurá em direção à capital amazonense. O nome do empresário não foi revelado.