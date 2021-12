Empresário é preso por matar homem durante briga de trânsito em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O empresário Genivaldo Souza de Araújo, de 43 anos, foi preso nesta terça-feira (28), acusado de matar Fabrício Cruz da Silva, de 33 anos, no dia 31 de outubro de 2020 em Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, a vítima e o autor moravam no mesmo bairro na zona norte da capital. Na ocasião, Fabrício foi morto com um tiro de espingarda no coração.

O crime teria sido motivado após Fabrício bloquear a rua com o carro enquanto tirava as compras do veículo.

Conforme a Delegada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Débora Souza, mesmo após o crime, Genivaldo continuava indo para o trabalho normalmente.

Continua depois da Publicidade

“A arma do crime ainda não foi encontrada, e durante a prisão ele preferiu ficar em silêncio e só falará na presença de um juiz. O suspeito continuou trabalhando normalmente em sua empresa de construção civil, mesmo sabendo que era procurado pela justiça”, disse Débora.