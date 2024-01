Empresário mata ex-esposa enquanto ela dormia e se mata depois

Na madrugada deste sábado (27/1), o empresário Oswaldo Fuga Filho, de 55 anos, tornou-se o principal suspeito do assassinato da massagista Dalvanira Alves Martins Fuga, de 44 anos, em Rio Verde, no sudoeste goiano. Após cometer o crime, o homem tirou a própria vida. A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local do crime, sendo informada de que Oswaldo teria enviado uma mensagem à irmã da vítima, anunciando suas intenções.

A irmã, que não reside na cidade, alertou outros familiares para se dirigirem à casa de Dalvanira. No entanto, quando chegaram, o ex-casal já estava morto. A relação entre eles, que durou mais de duas décadas, era descrita como conturbada, marcada por idas e vindas. Atualmente, estavam separados, e o homem, possuindo uma chave da residência, conseguiu entrar e cometer o assassinato enquanto a vítima dormia.

Familiares relataram que, apesar do histórico tumultuado, não era comum que o casal se envolvesse em brigas. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes do caso e entender as circunstâncias que levaram ao trágico desfecho.

