Empresários são presos com 8 toneladas de minério ilegal roubadas em Manaus

Redação AM POST

Na noite de quarta-feira (13/07), às 20h, equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), prenderam oito homens e apreenderam um menor, com mais de sete toneladas de minério do tipo cassiterita. O material estava sendo transportado em um caminhão, com mais dois carros de apoio, na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, zona leste de Manaus.

O delegado Rafael Soibelman, titular da especializada, informou que a equipe estava investigando o possível roubo da carga, oriunda do estado de Roraima. Ao longo das buscas foi constatado que se tratava de transporte ilegal de minério.

“Ontem nós tivemos informações sobre o paradeiro de um caminhão que transportava o minério no bairro Distrito Industrial. Então fizemos uma campana na avenida Buriti e verificamos uma movimentação suspeita desses indivíduos. Quando abordamos o veículo, constatamos que havia mais de sete toneladas do minério, com valor estimado em R$ 800.000,00”, relatou Soibelman.

Conforme o titular, ainda havia mais dois veículos que davam apoio ao transporte do minério, e que também foram apreendidos. Com um dos homens que conduzia um dos carros, foi encontrada uma quantia de R$ 5 mil.

“Eles não nos informaram quem compraria o minério, mas nossa equipe suspeita que alguma empresa receptaria a cassiterita, justamente pela localidade onde fizemos a apreensão, tendo em vista que o material é utilizado para a fabricação de diversos materiais”, reforçou a autoridade.

Prisão

Os investigadores da DERFV prenderam os indivíduos e encaminharam à Polícia Federal (PF), para que fosse feito o auto de prisão em flagrante, já que o transporte da carga ilegal de minério é caracterizado como crime federal. As tipificações dos crimes são de competência da mesma, conforme explicou o delegado.

Os suspeitos foram conduzidos à sede da PF, Superintendência Regional, situada na avenida Domingos Jorge Velho, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.