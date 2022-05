Empresários são suspeitos de envolvimento no roubo de caminhão com combustível em Manaus

Redação AM POST

A dupla Carlos Felipe da Silva Leite, 25, e Robson Deodato da Silva, 26, foi presa suspeita de roubar um caminhão com uma carga de gasolina avaliada em R$ 200 mil no bairro Distrito Industrial, na zona Leste de Manaus e empresários do ramo são suspeitos de terem comprado o combustível. Eles podem responder por receptação.

De acordo com o delegado Adriano Felix, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia do crime os suspeitos esperaram o veículo sair de um posto de gasolina e assaltaram o caminhão, renderam o motorista e levaram a vítima.

A equipe de investigadores trabalha para identificar os empresários suspeitos. Um deles, já tem passagem na polícia pelo crime de roubo de carga.

O motorista foi liberado 3 horas depois no Centro de Manaus. O caminhão foi encontrado no bairro Aparecida, um dia depois, sem carga.