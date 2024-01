Encanador é preso após agredir esposa dentro de estacionamento em Manaus

Notícias de Manaus – Um encanador foi preso por agressão contra a própria esposa em um estacionamento na noite desta segunda-feira (19), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste.

Testemunhas informaram que as agressões foram motivadas por ciúmes.

A mulher relatou para as autoridades policias, que estava passeando com o suspeito e os dois consumiram bebidas alcoólicas, na hora de voltar para casa, o casal começou a discutir momento em que aconteceu as agressões.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e conseguiram prender o suspeito no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

O homem foi levado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

*Redação AM POST