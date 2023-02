Enciumada, mulher atira em companheiro dentro de quarto de motel

Redação AM POST*

Uma mulher de 39 anos está sendo investigada após ter atirado na última terça-feira (31) contra o próprio companheiro, de 52 anos, em um motel na cidade de Apucarana (PR). O homem chegou a ser levado para uma UPA e encaminhado para o Hospital da Providência, onde segue internado, segundo a polícia.

De acordo com o delegado Victor Hugo Torres, que investiga o caso, o que teria provocado a discussão, foi uma mensagem no celular do homem. Celular dele foi encontrado quebrado na suíte do motel.

No hospital, a suspeita disse que foi tiro foi acidental, mas a vítima ainda estava em condições de falar e informou que essa versão era mentira, que tinha sido ela que atirou nele, por ciúmes.

Segundo a polícia, o homem foi levado ao hospital pela proprietária do motel. Ela estava chegando no estabelecimento quando ouviu o tiro. Ao verificar a suíte de onde vinha o barulho, ela encontrou a mulher segurando uma pistola na mão e o homem sentado no chão sangrando.

A mulher é considerada foragida. Quando a polícia chegou ao hospital, ela já não estava mais presente.

*Com informações do UOL