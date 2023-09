Enfermeira é morta a tiros pelo ex-genro após discussão pela guarda do neto

Um homem, identificado como Rafael de Souza Zaghetto, é suspeito de matar a tiros a enfermeira Elaine Ataíde Martins, de 52 anos, em Perus, na zona norte de São Paulo, na noite desta segunda-feira (18), após discutir com a ex-companheira, filha da vítima, a respeito da guarda do filho e tentar pegar a criança sem autorização. Elaine trabalhava no Hospital das Clínicas. A filha dela, Ellen, 23, teve um relacionamento com o suspeito por seis anos.

Segundo informações apuradas pela repórter Fernanda Camargo, da Record TV, Ellen e Rafael se separaram há cerca de um mês e logo na sequência a jovem conseguiu uma medida protetiva contra o ex, que antes de matar a sogra já respondia por homicídio e por roubo.

Emerson Roberto Martins, pai de Ellen, e marido da vítima, relata que Rafael já havia ameaçado Ellen outras vezes, dizendo que mataria toda a família da jovem e que queria reatar o relacionamento.

Segundo Emerson, nesta segunda, a coordenação da escola do neto ligou para que os responsáveis pela criança fossem até o local, pois Rafael estava lá tentando pegar o filho sem autorização.

Emerson narra ainda que a família ficou muito assustada porque o ex-genro é dependente químico, o que fez com que o relacionamento do casal fosse conturbado e com brigas acima do normal, e havia falado em outras ocasiões que iria sumir com o filho.

O avô relata que foi até a escola com a filha e que Rafael encaminhou diversas mensagens aparentando estar irritado com a presença da GCM (Guarda Civil Metropolitana) em frente a escola, acreditando que a família da ex-companheira havia acionado os agentes.

Homem foi até a casa da ex-sogra enquanto ela estava sozinha

Na sequência, por volta das 18h, enquanto Ellen e Emerson estavam na escola, o suspeito foi até a casa da família, localizada na rua Francisco Mariano da Cunha. No local, ele encontrou Elaine e iniciou uma briga. Ainda segundo Emerson, eles discutiram pelo portão e a enfermeira nem abriu para ele entrar.

Após discussão entre os dois, o homem disparou contra a ex-sogra, atingindo a vítima na região da cabeça. De acordo com relatos de vizinhos, Rafael escalou a parte de um muro e atirou quando a enfermeira já estava voltando para dentro da casa.

Um circuito a que a Record TV teve acesso mostra uma mulher, de blusa verde, descendo um escadão com uma criança que vestia uma camiseta azul. Alguns segundos depois, é possível ouvir sons de disparos da direção para onde a dupla caminhava.

O vídeo se encerra com um homem, de camiseta vermelha e calça jeans, correndo para o caminho contrário do local dos tiros. O agressor fugiu com um carro. Até o momento, ele não foi encontrado.

De acordo com a Polícia Militar, Elaine foi encaminhada em estado grave à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Perus. Ela foi internada, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi encaminhado ao 87° DP (Vila Pereira Barreto).

Redação AM POST