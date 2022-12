Enfermeiro é assassinado a tiros enquanto andava na rua no Amazonas

Redação AM POST

O enfermeiro Ronaldo Miranda Rocha Cesário, de 28 anos, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (26), na rua São Paulo, no Mutirãozinho, no Distrito de Cacau Pirera, no Município de Iranduba.

Segundo informações, a vítima caminhava pela rua quando foi alvejado por indivíduos não identificados. Logo em seguida os meliantes tomaram rumo ignorado.

Ronaldo foi atingido com cerca de onze tiros, cinco na cabeça, três no peito, um nas costas, outro na costela e um disparo no braço direito. Segundo a equipe médica, ele já chegou sem vida no SPA Joventina Dias.

Ainda de acordo com informações, Ronaldo Miranda era funcionário da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestava serviço naquela localidade.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).