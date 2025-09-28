A notícia que atravessa o Brasil!

Engenheiro vai a julgamento por invadir a contramão e causar morte de mototaxista em viaduto de Manaus

De acordo com o processo, Fábio teria subido o viaduto na contramão e em alta velocidade.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 10:33

Notícias Policiais –  O engenheiro mecânico Fábio da Silva Moreira será julgado pela morte do mototaxista Irivaldo Silva da Conceição, ocorrida em abril de 2024, no viaduto Plínio Ramos Coelho, na zona centro-sul de Manaus. A determinação para marcar a audiência de instrução e julgamento foi expedida pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Manaus.

De acordo com o processo, Fábio teria subido o viaduto na contramão e em alta velocidade. No mesmo momento, Irivaldo descia a via em uma motocicleta, tendo sua esposa na garupa. Com o impacto, o corpo do mototaxista ficou sobre o capô do carro de Fábio. A passageira, identificada como Cinthia Gonçalves, 47, ficou ferida e foi encaminhada em estado grave ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde permaneceu internada por 23 dias.

Uma testemunha que presenciou o acidente parou para prestar auxílio e impedir a fuga do motorista. Segundo o relato, Fábio teria oferecido R$ 10 mil para que o homem o deixasse sair do local, proposta que foi recusada.

A promotora Rogeanne Oliveira Gomes da Silva e Cavalcanti destacou depoimentos que apontam sinais de embriaguez no suspeito. Após a colisão, Fábio se recusou a realizar o teste do bafômetro e acabou autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito.

Com a decisão judicial, o caso avança para a etapa de instrução, quando serão ouvidas testemunhas e analisadas as provas que embasam a acusação e a defesa.

