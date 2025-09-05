Enteado esfaqueia padrasto durante briga em comunidade de Itacoatiara

Notícias de Polícia – Uma briga familiar terminou em tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (4) no conjunto Jacarezinho, em Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus). O padrasto, conhecido como “Careca”, foi esfaqueado pelo próprio enteado durante um desentendimento em uma residência.

Segundo testemunhas, o incidente ocorreu enquanto ambos consumiam bebidas alcoólicas. Durante a discussão, o enteado desferiu um golpe de faca no peito de Careca, que ficou gravemente ferido e foi socorrido às pressas por familiares e vizinhos.

“Ele entrou aqui ensanguentado, muito ferido, e a situação parecia grave”, relatou uma testemunha presente no momento do socorro no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara.

Familiares também estiveram na unidade hospitalar para acompanhar a situação do homem, mas não falaram com a imprensa. A Polícia Militar foi acionada.

Até o momento, não há informações sobre a motivação da briga, nem sobre o estado de saúde de Careca ou se o enteado foi detido.