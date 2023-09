Enterro de servidor da Seminf é marcado por comoção em Manaus

O enterro do servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Lucas Vieira Benfica Alves, de 27 anos, foi marcado por comoção na tarde deste sábado (23). A família que estava em busca do paradeiro dele, desde o dia 31 de agosto deste ano, conseguiu realizar as últimas homenagens após o corpo dele ser localizado na sexta-feira (22).

O sepultamento dele ocorreu às 15h, no Cemitério Parque de Manaus, no bairro Tarumã, na Zona Oeste e contou com a presença de amigos e familiares. O rapaz era querido por todos, inclusive, a prefeitura de Manaus emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do servidor que atuava na Seminf há quatro anos.

Leia a nota completa:

O prefeito de Manaus, David Almeida, junto ao titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, lamenta o falecimento de Lucas Vieira Benfica Alves, de 27 anos, servidor da pasta há quatro anos.

“Com pesar soube do falecimento do Lucas. Era a notícia que não queríamos ter. Presto toda a minha solidariedade aos familiares e apoio, meus sentimentos e preces, na esperança do reencontro por ocasião da volta de Jesus”, diz o prefeito de Manaus, David Almeida.

“Estamos todos em luto. Um sentimento único de consternação. O Lucas era um jovem de grande admiração na Seminf. Ao pai, incansável, Benedito Virgílio de Andrade Benfica Alves, e à mãe, Flávia Juliana de Oliveira Vieira, transmito meu carinho, pesar e minha total solidariedade. Rogo para que Deus conforte seus corações e que receba o jovem Lucas”, lamenta Renato Junior, secretário de Obras.

A causa da morte ainda não foi divulgada e o caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.