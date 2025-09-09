A notícia que atravessa o Brasil!

Entregador apanha de namorada em delegacia após ser preso com droga em Manaus

Homem foi detido enquanto transportava droga para o Porto de Manaus; polícia investiga participação de outros envolvidos no tráfico.

Por Marcia Jornalist

09/09/2025 às 08:01

Notícias policiais – Um entregador de aplicativo foi detido na noite desta segunda-feira (8) ao ser flagrado transportando um tablete de maconha na avenida Buriti, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

PUBLICIDADE

Durante a abordagem, o homem confessou que estava apenas fazendo o transporte da droga, que teria como destino final o Porto de Manaus, no Centro da capital.

Segundo a polícia, o suspeito já possui antecedentes criminais, mas não revelou quem seria o destinatário da droga. A namorada do homem acompanhou a ocorrência na delegacia e, em um momento de revolta, chegou a desferir um tapa no suspeito.

O entregador foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado aos policiais civis para os procedimentos legais.

PUBLICIDADE

As autoridades continuam investigando o caso para identificar outras pessoas envolvidas no esquema de tráfico.

LEIA MAIS: Membro de facção é preso em Manaus com R$ 300 mil suspeitos de lavagem de dinheiro

A prisão reforça as ações das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas em Manaus, especialmente em áreas estratégicas como o Distrito Industrial e o Porto da cidade.

 

