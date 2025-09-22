Entregador é encontrado morto após ser sequestrado no interior do Amazonas

O entregador Luciano Farias, de 23 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo (21), em uma casa próxima a um campo de futebol, no município de Coari, município localizado a 363 quilômetros de Manaus. O corpo apresentava claros sinais de tortura, segundo informações repassadas à polícia.

De acordo com testemunhas, Luciano e seu irmão, um adolescente de apenas 15 anos, haviam sido sequestrados por um grupo de criminosos no sábado (20). O jovem mais novo foi liberado horas depois, com marcas de agressões físicas, enquanto Luciano não teve o mesmo destino. No dia seguinte, a vítima foi encontrada sem vida, aumentando ainda mais a tensão da família.

A Polícia Civil do Amazonas informou que as investigações já foram iniciadas para identificar os autores do sequestro e do homicídio. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas a brutalidade do caso levanta hipóteses de envolvimento de facções criminosas que atuam na região.

Amigos e familiares de Luciano lamentaram a perda, lembrando-o como um jovem trabalhador e querido pela comunidade. O caso segue sob apuração e a polícia pede colaboração da população com informações que possam auxiliar nas investigações.