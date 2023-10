Envolvido em assalto a ônibus de rota é preso em Manaus

Na manhã desta quarta-feira (11), um homem foi preso, em flagrante, por polícias da 14a

CPA Leste, após praticar assalto em um ônibus de rota. Dois homens que atuavam junto com o suspeito, conseguiram fugir.

Conforme as informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 5h da manhã desta terça-feira (10), no bairro Cidade Nova. José Sanderson Garcia Barreto, de 30 anos, foi preso no bairro Tancredo Neves. Duas pessoas foram vítimas dos criminosos.

Segundo a PM, as rotas 4 e 8 TRASPORT CERATO foram roubados por três homens na área da Cidade Nova, com agressividades, eles estavam portando armas de fogo. Por meio do GPS de uma das vitimas das rotas , as viaturas 7104 e 7110 da 14 cicom conseguiram a localização dos envolvidos que moram na área do Tancredo Neves.

Com José Wanderson os polícias encontraram f4 celulares sendo identificado pelas vitimas. Os demais suspeitos fugiram deixando pra trás um celular roubado e um simulacro.

José foi apresentado no 14o Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ficar à disposição da Justiça.

