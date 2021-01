Envolvido em tiroteio no estacionamento do DB é preso em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Richard Fernando Alves Côrrea, foi preso após trocar tiros com a polícia na noite dessa quarta-feira (30), dentro do estacionamento do supermercado DB, situado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

O homem também é apontado como líder de uma organização criminosa que atua no roubo e clonagem de veículos na capital.

De acordo com a polícia, nos últimos dias, eles teriam roubado pelo menos 5 veículos. Richard foi preso ao ser localizado com o grupo criminoso pela polícia no estacionamento do DB. Na ocasião, os policiais fizeram uma campana no local e ao fazer a abordagem, foram recebidos com tiros.

Richard foi capturado, mas os demais conseguiram fugir.

Continua depois da Publicidade

Fernando estava respondendo o processo em liberdade por porte ilegal de arma de fogo. Agora ele deve responder por associação criminosa, receptação qualificada, roubo majorado, adulteração de sinal identificador de Veículo Automotor e homicídio tentado.