Envolvidos em lavagem de dinheiro viram alvos da PF no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Federal no Amazonas (PF-AM) deflagrou a Operação Ouro SPO, na sexta-feira (17), com intuito de apurar crimes ambientais, organização criminosa e lavagem de dinheiro no município de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A operação decorre de investigações iniciadas em outubro de 2021, iniciadas pela Polícia Federal em Tabatinga.

Nesta sexta, a Justiça autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão contra inúmeros alvos em São Paulo de Olivença, visando desestruturar a organização criminosa.

A Polícia Federal não informou quem são os alvos e o que motivou a apuração dos crimes. Outras informações sobre a operação permanecem em sigilo.