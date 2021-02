Equipes do 5º BPM detiveram homem por posse ilegal de arma de fogo, munições e tráfico de drogas em Coari

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em desdobramento da Operação Hórus, detiveram, na tarde de sexta-feira (26/02), um homem por posse ilegal de arma de fogo, munições, e tráfico de drogas, em sua residência, denominado “Favelinha”, no bairro da Santa Efigênia, no município de Coari (a 363 quilômetros da capital).

Durante a intervenção policial, por volta das 14h45, as equipes foram recebidas com disparos, em que revidaram a injusta agressão, e dois suspeitos de 19 e 26 anos, com extensa ficha criminal, foram alvejados. As equipes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas constataram ainda no local, que ambos foram a óbito.

Conforme levantamento dos policiais militares, os suspeitos mortos durante a ação, possuíam envolvimento em diversos crimes na cidade, como homicídios e roubos, além de estarem diretamente envolvidos no tráfico de drogas na comunidade onde residiam. O suspeito que veio a óbito, de 19 anos, era foragido da unidade prisional do município desde de 2020, e registrava mais três mandados de prisão em aberto, contudo, continuava atuando em crimes na cidade. O suspeito de 26 anos, além de praticar o comércio ilícito de drogas, seria responsável por “cobrar” devedores e executar rivais no tráfico.

A ação dos militares resultou na apreensão de um verdadeiro arsenal de armas e munições, que poderiam facilmente ser utilizadas para crimes no município, além de uma expressiva quantidade de entorpecentes, sendo: uma submetralhadora UZI calibre 9mm, de fabricação israelense, com dois carregadores; uma espingarda calibre 16; um revólver calibre 38; 18 munições para calibre 9mm; seis munições calibres 38, sendo quatro deflagradas e duas intactas; cinco cartuchos calibre 16 deflagrados; cinco balotes de munições; duas facas; três uniformes de motoqueiros; quatro rádios portáteis; um carregador de rádio; um quantidade de 5,4 quilos de maconha tipo skunk; 15 gramas de substância com aspecto de cocaína; além de 7 gramas de pasta base de cocaína; dois celulares; uma motocicleta modelo Honda Fan 160, cor vermelha.

Diante de todas as circunstâncias e todo material apreendido, um suspeito identificado como sendo o responsável pelo imóvel, também envolvido em atividades criminosas, foi conduzido e apresentado à Delegacia Interativa de Coari para a conclusão dos procedimentos legais cabíveis.

*Com informação da Assessoria de Imprensa