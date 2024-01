Esposa cobra marido motorista de APP a procurar empreso e acaba agredida em Manaus

Uma discussão acalorada entre um casal na manhã desta quarta-feira resultou em violência física e destruição de propriedade, levando o agressor, identificado como motorista de aplicativo, à prisão. O incidente ocorreu no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações obtidas junto às autoridades, a discussão teve início quando a esposa cobrou do marido, motorista de aplicativo, que procurasse emprego. O homem, aparentemente enfurecido com a cobrança, partiu para a agressão física contra a esposa.

Além das agressões, o agressor, cujo nome não foi divulgado, tentou destruir o veículo de propriedade da esposa, utilizando um martelo para danificar o carro durante o tumulto. A vítima, em depoimento à polícia, relatou a intensidade do episódio, que culminou com a sua decisão de denunciar o agressor.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde o esposo enfurecido foi preso. As autoridades investigarão as circunstâncias que levaram à violência doméstica e tomarão as medidas necessárias para garantir a segurança da vítima.

Redação AM POST