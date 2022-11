Esposa é presa suspeita de assassinar marido e esconder corpo dentro de freezer

Redação AM POST

A mulher suspeita de matar o companheiro e esconder o corpo dele dentro de um freezer em Lacerdópolis, no Oeste catarinense, foi presa temporariamente na tarde desta segunda-feira (21).

Continua depois da Publicidade

Claudia Tavares Hoeckler, 40 anos, se apresentou na delegacia de Joaçaba, na mesma região, mas não falou sobre o crime, segundo o delegado Gilmar Antônio Bonamigo. A motivação ainda é apurada.

O advogado dela, Marco Alencar, informou, por meio de assessoria, que a suspeita “se entregou espontaneamente mesmo sabendo que contra ela existia uma ordem de prisão” (veja texto completo no final da matéria). Em nota, o defensor acrescentou que o depoimento de Cláudia esta marcado para terça-feira (22).

A defesa afirma que a morte foi motivada por supostos episódios anteriores de violência doméstica. “Uma mulher maltratada e violentada, física e psicologicamente, que para preservar sua vida, matou”, disse, em nota divulgada no domingo (20).

Continua depois da Publicidade

O corpo de Valdemir Hoeckler, 52 anos, foi achado na noite de sábado (19), na residência em que o casal vivia. Ele estava desaparecido desde o dia 15, data em que a esposa registrou o desaparecimento.

Lesões no corpo

Três dias após comunicar o sumiço do marido, na sexta-feira (18), a mulher foi à delegacia prestar depoimento. Na ocasião, conforme o delegado, não era considerada suspeita. No entanto, os policiais perceberam ferimentos pelo corpo dela, “possivelmente de uma luta corporal”.

Continua depois da Publicidade

A mulher havia concordado em fazer exame de corpo de delito e liberar a casa para que fosse feita a perícia, mas após sair da delegacia, não foi mais localizada.

“Diante de todas as suspeitas, após a fuga dela, tomou-se a decisão de entrar em casa, e o corpo foi encontrado. Dessa forma, é suspeita de homicídio e ocultação de cadáver”, disse.

Continua depois da Publicidade

Esposa agiu sozinha

Segundo a Polícia Civil, a esposa teria agido sozinha. A motivação do crime, no entanto, ainda está sob investigação. Um laudo sobre a causa da morte do homem deve ser concluído nesta segunda.

Segundo o delegado, o boletim de ocorrência feito em 15 de novembro sobre o desaparecimento de Hoeckle foi registrado pela mulher, após um colega estranhar a falta do homem no trabalho. Desde então, as autoridades buscavam pela vítima.

Nota da defesa

A defesa de Claudia Tavares Hoeckler esclarece que ela se entregou à polícia nesta segunda-feira e esta à disposição da autoridade policial. O depoimento dela esta marcado para amanhã. Cláudia se entregou espontaneamente mesmo sabendo que contra ela existia uma ordem de prisão.

Claudia foi ouvida na sexta-feira passada e respondeu a todas as indagações da autoridade policial — inclusive se submeteu a um exame de corpo de delito. É preciso esclarecer que ela também permitiu a entrada dos peritos à sua casa. Esse acesso seria realizando nesta segunda com a presença dela, mas a polícia acabou por ingressar na residência durante a noite de sábado, tendo encontrado o cadáver de Valdemir Hoeckler.

A defesa, por fim, esclarece que Cláudia, em momento algum, obstruiu, absolutamente, a ação das autoridades constituídas.

Marco Alencar, advogado de defesa.

Fonte: G1