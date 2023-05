Esposa joga água fervente em pênis do marido após ser agredida por ele

Uma mulher jogou água fervente no marido, no último domingo (7), em Brazlândia, situada na Região Administrativa do Distrito Federal, e teve a prisão em flagrante transformada para preventiva, nesta segunda-feira (8). Identificada como Maria Cristiana de Lima, a suspeita queimou o pênis do companheiro, enquanto ele dormia, junto com seu filho.

No entanto, Maria apontou, em depoimento, que o marido teria chegado em casa bêbado e tentou agredi-la. Ainda que tenha sido atingido com queimaduras de segundo grau, os ferimentos podem bater o grau de nível três. O filho do casal tem três anos e também foi atingido nas pernas, enquanto o homem tem 45 anos.

A mulher foi presa em flagrante por policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). Dentro de sua decisão, o juiz Guilherme Marra Toledo sinalizou que a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública.

“O fato é gravíssimo. A autuada, enquanto seu marido dormia, ou seja, em uma situação em que ele aparentemente se encontrava sem qualquer capacidade de se defender. Além do ataque à vítima, a conduta da autuada teria atingido o filho de apenas três anos do casal, o que incrementa a gravidade concreta da conduta que será apurada nestes autos”, aponta.

Ao atender a ocorrência, um policial militar explicou que foi acionado para ir até o Hospital Regional de Brazlândia visto que duas pessoas com queimaduras deram entrada no pronto-socorro. Existia a suspeita de que eles poderiam ser vítimas de crimes. Quando chegou no local, o PM conversou com a autora.

Como resposta, ela comunicou que estava em casa, esquentando água para o café, quando o marido chegou completamente embriagado e com a criança no colo. A mulher garante que o companheiro tentou agredi-la. Para se defender, ela acabou jogando água quente no agressor.

A suspeita garantiu que o filho foi queimado “sem querer” e “que não teve intenção” de lesionar a criança. Ao ser questionado, o homem alegou que estava dormindo quando foi acordado com a água quente derramada sobre ele.

Fonte: BNews