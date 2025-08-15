A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Esposa suspeita de matar marido com facada no coração é presa em Manaus

Suspeita foi localizada no bairro Compensa, em Manaus, após quase um mês foragida.

Por Marcia Jornalist

15/08/2025 às 11:45 - Atualizado em 15/08/2025 às 11:59

Notícias policiais – Francely Souza dos Santos, de 38 anos, foi presa nesta quinta-feira (14/8) no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, suspeita de assassinar o próprio marido, Jadilson Siqueira de Souza, de 45 anos, no último dia 3 de julho, no município de Manacapuru, a 68 quilômetros da capital amazonense.

Segundo as investigações, Francely teria desferido um golpe de faca que atingiu diretamente o coração da vítima, causando sua morte imediata.

De acordo com a Polícia Civil, nos últimos meses os dois vinham tendo várias discussões e o principal motivo dos desentendimentos era o consumo excessivo de bebidas alcoólicas por parte de ambos.

Ainda conforme a polícia, Francely iniciou um relacionamento extraconjugal e decidiu expulsar o marido de casa. No entanto, Jadilson se recusava a deixar o imóvel, alegando que a propriedade era sua, já que havia sido comprada por sua mãe. A disputa pela casa acirrou as brigas, culminando no homicídio.

Após o crime, a suspeita fugiu de Manacapuru e passou a ser procurada. O trabalho investigativo localizou Francely no bairro Compensa, onde policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva.

Francely Souza dos Santos responderá por homicídio e permanecerá à disposição da Justiça.

