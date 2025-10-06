Esquema milionário: Polícia Federal destrói rede criminosa de facção no Amazonas

Notícias policiais – A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (6/10) a Operação Xeque-Mate, com o objetivo de desarticular o principal núcleo de comando do crime organizado no Amazonas, especialmente o Comando Vermelho.

Até o momento, três pessoas foram presas, entre elas a esposa de um dos chefes da facção criminosa. A ação foi realizada em Manaus (AM) e Guarujá (SP), com cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão cumpridos, além do sequestro judicial de bens avaliados em R$ 122 milhões.

De acordo com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, João Paulo Pimentel, “de R$ 122 milhões em bens, dá para ter uma ordem da Justiça Federal. O objetivo dessa operação é desarticular a principal organização criminosa do Amazonas e promover a prisão das lideranças do crime. São as duas estratégias principais no combate ao crime organizado e ao tráfico internacional.” disse Pimentel. Ele destacou que a operação é desdobramento das anteriores Torre 1, 2, 3 e 4, que tiveram como foco prender integrantes do “tribunal do crime” do Estado.

As investigações revelaram um complexo esquema de lavagem de dinheiro, com uso de fintechs, empresas de fachada e sistemas paralelos de pagamento via aplicativos que dificultam o rastreamento bancário tradicional.

Parte dos R$ 122 milhões movimentados foi convertida em criptoativos e enviada para a Colômbia, onde um dos líderes da organização atuava com identidade falsa, coordenando ordens à distância.

O superintendente ressaltou ainda a importância da cooperação policial: “A colaboração entre órgãos estaduais, federais e internacionais, especialmente com autoridades colombianas, foi fundamental para a localização e prisão dos alvos.” Ele lembrou que, em 2024, a PF realizou a maior apreensão histórica de drogas no Amazonas: 6,5 toneladas.

A Operação Xeque-Mate integra a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM), que reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, Secretaria de Segurança Pública, além da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência e órgãos penitenciários.