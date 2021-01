Estabelecimentos passam por vistoria em cumprimento ao decreto governamental no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) realizou a vistoria em 18 locais das zonas oeste e centro-oeste de Manaus, na noite deste sábado (30/01) e madrugada deste domingo (31/01). Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a ação fiscaliza o cumprimento do decreto estadual que proíbe o funcionamento de atividades não essenciais.

Participaram da fiscalização as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Ouvidoria do Sistema de Segurança, Departamento de Vigilância Sanitária da Fundação de Vigilância em Saúde (Devisa/FVS), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

Três locais foram orientados pelas equipes de vigilância sanitária, incluindo o recolhimento de mesas e o sistema de funcionamento delivery. Foi solicitado o fechamento do ‘O Ponto do Espetinho’, no bairro Lírio do Vale, por ultrapassar o horário de funcionamento delivery e a se regularizar quanto ao licenciamento sanitário.

* Com informações da assessoria de imprensa