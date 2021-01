Estabelecimentos são fechados por descumprimento do decreto governamental no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com o novo decreto governamental restringindo a circulação de pessoas durante 24 horas, as forças de Segurança começaram na segunda-feira (25/01) uma megaoperação pelos bairros da capital amazonense com o intuito de orientar a população e fazer abordagens. Na noite de ontem e madrugada de hoje (26/01), 16 veículos foram apreendidos e hotéis na rua Lobo D’Almada, Centro, foram vistoriados e fechados após serem flagrados funcionando.

A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e conta com efetivo da Polícia Militar e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). O secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, afirmou que neste primeiro dia foi realizado um trabalho de orientação à população abordada, mas nos próximos dias os policiais vão apreender os veículos e conduzir quem for encontrado nas ruas para a delegacia, para que sejam tomados os procedimentos cabíveis.

“Nós estamos em todas as zonas de Manaus durante 24 horas. As polícias estão trabalhando em regime integral com várias equipes. Hoje, durante a fiscalização no Centro, encontramos três prostíbulos abertos e amanhã vamos pedir, inclusive, fiscalização de outros órgãos da saúde para fazer uma vistoria nesta área. É um absurdo, no momento que estamos vivendo, encontrar esses ambientes abertos”, afirmou.

O secretário explicou que os serviços de delivery estão autorizados a funcionar, mas algumas motocicletas foram apreendidas pois estavam em situação irregular. “O que nós vimos é que muitas motos estão em situação irregular e até motocicletas roubadas foram encontradas com pessoas fazendo delivery”, afirmou Bonates.

* Com informações da assessoria de imprensa