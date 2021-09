Estelionatário que aplicou o golpe do ‘Número Novo’ em empresário de Manaus é preso em Goiânia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), com o apoio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Gref/Deic), da Polícia Civil de Goiás (PC-GO), deflagrou na tarde de quarta-feira (1°/09), por volta das 16h, a Operação Número Falso, que resultou na prisão de Jaderson Rosa Nunes Vilas Boas, 29, pelo crime de estelionato. O indivíduo causou um prejuízo de R$ 6 mil a um empresário. A prisão ocorreu em Goiânia.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da DERFD, o estelionatário se passou pelo irmão de um empresário, que possui uma empresa na capital amazonense, e passou a solicitar uma quantia em dinheiro, alegando que seria para o pagamento de um fornecedor.

“Esse é o famoso golpe do ‘Número Novo’, em que o golpista se passa por um familiar ou conhecido das vítimas, informando que está com um novo número de telefone e solicita uma certa quantia em dinheiro. Sem desconfiar, a pessoa realiza a transferência e depois, acaba descobrindo que caiu em um golpe”, explicou a autoridade policial.

O delegado relatou que o empresário teve um prejuízo de R$ 6 mil. As equipes da DERFD iniciaram as investigações e descobriram que o dono da conta em que o empresário fez a transferência morava no estado de Goiás. Sendo assim, foi solicitado apoio da Gref/Deic, que realizou a prisão do estelionatário.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Jaderson foi autuado por estelionato. Ele foi recolhido ao presídio daquele estado e encontra-se à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar se outros indivíduos foram beneficiados com o golpe.

* Com informações da assessoria de imprensa