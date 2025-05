Estelionatários são presos por aplicar golpes com cartões clonados que causaram prejuízo de mais de R$ 2 milhões em Manaus

Notícias policiais – Rafael Braga Batista, de 30 anos, e Francisco Rodrigues da Silva, de 64, foram presos nesta sexta-feira (9) nos bairros Crespo e Centro, respectivamente, suspeitos de causar um prejuízo milionário por meio de golpes com cartões clonados.

As investigações, conduzidas pelos delegados Marcelo Martins e Cícero Túlio, revelaram que a dupla vinha atuando principalmente na Zona Sul de Manaus. Utilizando cartões clonados, os criminosos efetuavam compras fraudulentas em empresas locais. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o prejuízo causado pelos golpes ultrapassa R$ 2 milhões.

Rafael Batista é apontado como o principal articulador do esquema. Ele foi preso em flagrante no momento em que tentava aplicar mais um golpe, desta vez contra um empresário do bairro Praça 14, envolvendo a compra de caixas de som avaliadas em R$ 40 mil. O suspeito já estava sob investigação por outras fraudes, incluindo um caso envolvendo R$ 140 mil em produtos odontológicos adquiridos de forma ilícita.

Francisco Rodrigues, por sua vez, teria atuado como facilitador nas ações criminosas, ajudando na logística e recebimento dos produtos adquiridos com os cartões clonados.

Ambos os suspeitos foram encaminhados para uma delegacia, onde foram autuados pelos crimes de estelionato, receptação qualificada e associação criminosa. Eles devem passar por audiência de custódia neste sábado (10), onde a Justiça decidirá se permanecerão presos preventivamente.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos na quadrilha e entender a dimensão total da rede de golpes. O delegado Marcelo Martins destacou que empresários que suspeitarem de transações fraudulentas devem procurar imediatamente a delegacia mais próxima.