Esteticista é morta e enterrada em chão da cozinha da própria casa

A esteticista Michele de Abreu Oliveira, de 42 anos, foi encontrada morta enterrada no chão da cozinha da própria casa, em Palhoça, nesta quarta-feira (22). Ela já estava desaparecida há nove dias e um crime de feminicídio não é descartado.

O caso é acompanhado pela DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) de Palhoça.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, o caso é investigado como feminicídio, e por isso, o ex-companheiro da esteticista é um dos suspeitos. No entanto, outras modalidades de crime não estão descartadas.

Michelle morava há mais de uma década em uma casa nos fundos de um terreno com cinco residências, localizado na Praia de Fora, em Palhoça.

Esteticista tinha relação conturbada com ex, com quem morava junto

Na casa de dois pisos moravam ela, o ex-companheiro e o filho caçula, de 15 anos. De acordo com familiares, mesmo separados há quatro anos, a esteticista ainda morava com o ex, com quem tinha uma relação conturbada.

Ela já teria registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica em abril e, segundo a família, era constantemente ameaçada de morte.

O crime chocou os familiares que pedem justiça pela morte da esteticista.

*Redação AM POST