“Queremos justiça e que todos paguem”, diz noiva do cantor Igor Moreira assassinado por engano em Manaus

Redação AM POST*

O cantor sertanejo Igor Moreira, 29, que foi assassinado com mais de 20 tiros no último dia 4 de janeiro, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus, acabou morto por engano. Dois criminosos que participaram do crime foram presos e confessaram que mataram a pessoa errada.

“Em relação a motivação desse delito, os dois que prendemos, informaram que foram contratados para fazer essa execução e não sabiam exatamente quem era o alvo, só sabiam que deveriam matá-lo. Posteriormente eles foram avisados que mataram a pessoa errada. Era para matar o desafeto de uma facção rival que estaria transitando pela região quando na verdade assassinaram uma pessoa inocente”, disse o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ricardo Cunha, em coletiva de imprensa neste sábado (14).

A noiva de Igor, que preferiu não ser identificada, disse que a família vai lutar para que todos os suspeitos sejam presos e condenados, mas que o coração já se tranquiliza ao saber que a polícia conseguiu iniciar a elucidação do caso.

“A gente se sente mais aliviado, sabe. É claro que isso não vai trazer ele de volta, mas de certa forma vai vingá-lo. Precisamos saber o que aconteceu, quem mandou matar, porque mandou matar”, disse ao g1.

“Queremos justiça e queremos que todos paguem. Não vai trazer o Igor de volta, mas vai vingá-lo”, completou.

Outros dois suspeitos identificados como Patrick de Lima Batista, o ‘PK’, e Jânio Pacheco de Sales, o Pica-Pau estão sendo procurado pela Polícia Civil.

A mulher também contou que, mesmo com a prisão dos suspeitos, não consegue entender a dinâmica dos fatos, afinal, não ficou claro se os criminosos identificaram Igor pelo carro que ele e a família usavam.

“Como você segue um carro e não sabe quem está dentro do carro? Até mesmo porque eu dirigi o carro. Quando ele viajou no Natal, para fazer um show em Borba, eu dirigi o carro. E aí do nada a gente chega de Manacapuru e eles começaram a seguir o carro e não sabem quem dirige?”, questionou.

“A gente veio de Manacapuru, ele me deixou na feira e fui comprar o topo do bolo para o aniversário do meu filho. Ele foi em casa, meia hora voltou para me buscar e aí a gente ia para a minha mãe, quando tudo aconteceu. Como só seguiram o carro, pensando que quem estava dentro era quem eles procuravam?”, explicou a mulher sobre o dia do crime.