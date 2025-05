Estrangeiro é preso com quase 60 kg de cocaína avaliada em R$ 5 milhões em Manaus

Notícias Policiais – Um cidadão nigeriano de 37 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (05/05), no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, com uma grande quantidade de cocaína. A droga, dividida em cinco caixas metálicas com fundos falsos, somava cerca de 60 quilos e está avaliada em aproximadamente R$ 5 milhões.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, a apreensão é resultado de uma ação intensa contra o tráfico de drogas no estado. Ele destacou que o valor da cocaína no mercado gira entre R$ 75 mil e R$ 80 mil por quilo, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). “Essa apreensão representa um golpe significativo contra o crime organizado, especialmente porque o tráfico de drogas alimenta outras práticas criminosas”, afirmou.

As investigações, lideradas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), duraram cerca de cinco meses. Segundo o delegado Mario Paulo, o homem, que vive em Manaus, já era monitorado por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. A operação culminou no cumprimento de mandados de busca em dois imóveis e dois galpões alugados pelo suspeito, onde a droga foi localizada.

Além do entorpecente, também foi apreendido o veículo utilizado para o transporte. O suspeito tentou apresentar documentos falsos durante a abordagem, mas a polícia identificou sua verdadeira identidade, revelando um mandado de prisão ativo por uma condenação de 16 anos por tráfico de drogas em São Paulo, datada de 2016.

O acusado foi autuado por tráfico e encaminhado para audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto as investigações prosseguem para apurar a origem da droga e possíveis cúmplices.