Estrangeiros atraídos por falso anúncio de venda de carro são torturados por quase 6 horas e roubados por traficantes

Cinco homens identificados como Cassio de Oliveira Junior, de 28 anos; Leandro dos Santos Carvalho de 25; Max Alves de Almeida, de 34; Renato Detrine Pereira, de 35 anos; e Thalles Marques de Oliveira Leandro, de 26, foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (8), pelos crimes de roubo e associação criminosa após manterem três paquistaneses reféns por quase seis horas na comunidade Piscina do Zé, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Conforme a polícia os estrangeiros que foram atraídos ao local por um falso anúncio de venda de carro na internet e, ao chegarem, passaram a ser torturados e obrigados a realizar transferências por PIX e passar cartões de crédito e débito em maquininhas. Durante a ação, os criminosos ainda enviaram fotos dos estrangeiros sob a mira de armas a seus parentes.

Segundo o delegado Evaristo Pontes Magalhães, titular da 60ª DP, as vítimas relataram que tiveram um breve contato telefônico com o suposto vendedor, se dirigiram ao local marcado e foram surpreendidos pelos traficantes que os obrigaram a entrar na favela.

Em depoimento, os paquistaneses narram que foram severamente torturados, entre 11h e 16h30, tiveram seus pertences subtraídos, entre eles cartões bancários. Os estrangeiros contaram que foram obrigados a revelar suas senhas de contas correntes, transferir por PIX todos os valores disponíveis para contas fornecidas pelos criminosos e descarregar os créditos disponíveis nos cartões de créditos em máquinas que se encontravam na posse dos traficantes.

Ainda durante a ação, os traficantes usando o aparelho de telefone das vítimas, as fotografaram e enviaram as imagens para familiares exigindo valores sob pena de os matarem caso não fossem realizados os pagamentos dos valores exigidos.

Durante as investigações, foi possível esclarecer que o grupo é formado por ao menos nove criminosos, com funções definidas – publicação dos anúncios e negociação com as vítimas, olheiro, vigia das entradas da comunidade para informar a possível entrada de policiais, enquanto os demais torturavam e roubavam as vítimas, além dos responsáveis por transações com as máquinas de cartão.

*Com informações da Agência O Globo