Estudante de Colégio Militar é suspeito de tentar estuprar aluna de 14 anos

Um estudante, de 18 anos, é suspeito de tentar estuprar uma aluna, de 14 anos, no Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (CPMGEF), em Fortaleza. O caso aconteceu na segunda-feira (31) e o rapaz, que estaria no último ano do Ensino Médio, foi afastado.

Segundo o relato de discentes, o episódio teria acontecido em uma sala nas dependências da escola. Na ocasião, a vítima estaria sozinha com o jovem, que teria tentado violentá-la.

Ainda conforme os alunos, a garota já era importunada sexualmente pelo estudante, que chegou a enviar mensagens em que descrevia o que desejava fazer com ela.

Além da adolescente, outras estudantes da instituição já teriam sido assediadas pelo suspeito, que, inclusive, supostamente chegou a morder uma delas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, logo após tomar conhecimento, o CPMGEF ofereceu suporte psicológico e administrativo à vítima. Ela foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, onde o caso foi registrado inicialmente.

