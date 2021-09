Estudante de Medicina que mora em Manaus é suspeito de estuprar crianças da própria família em Teresina

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, de 22 anos, que é estudante de medicina em Manaus, está sendo acusado de estuprar cerca de sete crianças da própria família em Teresina no Piauí. O caso foi denunciado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) no dia 31 de agosto deste ano.

O caso foi descoberto quando a prima do suspeito, uma criança de 12 anos, revelou à mãe que foi abusada por ele dos 5 aos 10 anos de idade. A mãe percebeu mudanças no comportamento da filha e indícios de que ela sofrido abuso. A criança acabou falando que ela e uma prima foram abusadas por ele. A outra vítima é uma criança de 9 anos, irmã do suspeito. Após as duas crianças falarem o que aconteceu, outras quatro meninas da família disseram que também sofreram abusos.

De acordo com as vítimas, os abusos só pararam há dois anos quando o jovem foi morar em Manaus para estudar Medicina em uma faculdade particular. Em conversa por meio do WhatsApp, Marcos Vitor confessou um dos abusos e pediu perdão para a família.

“Essa foi uma parte escura da minha vida que me envergonha muito e que eu nunca queria voltar. Não existe nada que justifique o que aconteceu, nada que me exima. Só posso pedir perdão para você e para toda a família que sempre me acolheu muito bem”, escreveu Marcos Vitor.

Em uma rede social, o jovem, publicou um comunicado informando que “o que tiver de ser esclarecido, será nos órgãos competentes”. Ele disse também que não está foragido e que as autoridades sabem onde encontrá-los se for necessário.

“Não estou usando as redes sociais por motivos óbvios, mas preciso pontuar algumas coisas: o que tiver de ser esclarecido será, nos órgãos competentes. Não, eu não estou foragido ou me escondendo. Moro em Manaus há quase dois por conta dos estudos, as devidas autoridades competentes têm todos os dados necessários para notificarem a mim ou à minha assessoria jurídica, quando necessário. Fora isso, me resta agradecer a tanta gente que está em prestando apoio nesse momento”, escreveu.

De acordo com a delegada Camila Miranda, titular da DPCA, que investiga o caso, já foi aberto procedimento criminal e serão colhidos elementos e informações para fazer a instrução do procedimento criminal. Quando o inquérito for concluído, será encaminhado para a Justiça.

Repúdio

A XXXVII turma de Medicina da Universidade Nilton Lins, no Amazonas, emitiu nota de repúdio na noite dessa quarta-feira (22), após repercussão do caso.

No texto, a turma de Medicina da Universidade Nilton Lins disse que repudia “qualquer ato criminoso de abuso de menores”. A turma de Medicina prestou ainda apoio as vítimas e a família “com esperança que a justiça seja feita”.

*Com informações do Piauí Hoje