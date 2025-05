Estudante é espancado dentro de banheiro por alunos que ‘gazetavam’ aula em escola de Manaus

Notícias de Manaus – Um estudante, de 12 anos, foi espancando por quatro alunos, nessa quarta-feira (7), dentro do banheiro da Escola Municipal Professora Dulcenides dos Santos Dias, localizada na rua São João, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

Segundo informações da mãe do menino, ele chegou em casa por volta das 11h30. Choroso e agoniado, ele também estava com dificuldade para urinar, porque estava sentindo muita dor no abdômen.

Ele relatou que foi ao banheiro da escola para lavar as mãos, porque tinha se sujado com tinta de caneta. Quando chegou lá, foi surpreendido por quatro alunos que estavam gazeteando aula. Assustado, o menino tentou fugir, mas dois o seguraram enquanto os outros dois começaram a agredir, dando chutes no estômago.

Sem ar e sem conseguir gritar para pedir ajuda, ele voltou para a sala e contou o ocorrido a professora, que mandou ele para a sala da pedagogia. Após ter ciência do caso, a pedagoga o deixou dentro da sala pedagógica até o término das aulas.

A mãe denunciou a agressão na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

O AM POST entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para saber se os alunos envolvidos foram identificados, se os pais foram acionados e quais medidas serão tomadas. Até o momento da publicação desta reportagem, o órgão ainda não emitiu nota oficial, o espaço segue aberto para resposta.

