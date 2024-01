Estudante universitária é assassinada a tiros durante pesquisa para TCC

Uma tragédia abalou a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na noite de terça-feira. Sarah Silva Domingues, de 28 anos, estudante de arquitetura e urbanismo, foi morta a tiros enquanto realizava uma pesquisa de campo para seu trabalho de conclusão de curso na Ilha das Flores, em Porto Alegre.

O crime ocorreu por volta das 19h20, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e dispararam contra Sarah, que estava em frente a um estabelecimento comercial. Além dela, um homem de 53 anos, identificado como não estudante da UFRGS, também foi atingido pelos tiros e faleceu no local.

De acordo com informações da Polícia Civil, a principal hipótese é que o homem de 53 anos seria o alvo dos criminosos. Sarah foi diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE) e militante da Unidade Popular pelo Socialismo. Além disso, ela ocupava o cargo de coordenadora do Diretório Central dos Estudantes da UFRGS e era membro do Conselho Universitário (Consun) da instituição.

A UNE lamentou a perda da jovem em nota, destacando sua dedicação à luta por uma educação de qualidade para todos. A UFRGS expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Sarah, manifestando profundo pesar pelo trágico falecimento da estudante.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer os motivos do ataque e identificar os responsáveis pela morte de Sarah Silva Domingues e do homem de 53 anos.

