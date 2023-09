‘Eu o amava’, diz foragida suspeita de matar o marido a tiros após ter sido ameaçada por ele

Em entrevista exclusiva à Record TV, Thais Brito da Silva, 29, suspeita de matar a tiros o marido, que era da Guarda Civil Metropolitana (GCM), na madrugada de sábado (9), confessou que atirou no companheiro e alegou legítima defesa. O caso ocorreu em um sítio alugado pela família para passar o feriado de 7 de setembro, em São Lourenço da Serra, na grande São Paulo.

A mulher é mãe de duas crianças pequenas e está sendo procurada pela polícia, mas prometeu se entregar com a condição de que nada aconteça com os seus familiares. “Eu estou sendo ameaçada. Eles querem me pegar. Eles não querem que a justiça seja feita. Eles querem fazer a justiça comigo e com a minha família”, contou a mulher aos prantos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora sofresse constantes ameaças e fosse agredida pelo marido, a esposa do GCM Luís Alberto Arcanjo de Oliveira afirma que a ideia de matar o marido nunca havia passado pela sua cabeça.

Em áudios enviados à reportagem, Luis Alberto ameaça a esposa. “Se eu chegar em casa e você não estiver lá, você se prepara. Louco? Você vai ver o louco se eu chegar em casa e você não estiver lá. Aí você vai ver o louco. Paga para ver”.

Momento do crime

Na versão de Thaís, no dia do crime, Luis Alberto teria chegado ao sítio onde a família estava “transtornado”. “A gente desceu para o quarto. Ele queria ter relação comigo, só que no momento eu não estava a fim, eu não queria. Então ele começou a partir para agressão, a me xingar”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele estava em cima de mim e falava: ‘eu vou te matar. De hoje você não passa. Eu vou matar você, mato nossos filhos e me mato. Porque se eu matar você não tem como eu fugir’”, continua.

Após essa discussão, o GCM teria levantado para pegar sua arma. “Eu peguei primeiro. Ele veio para cima. Eu só atirei, eu só apertei, gente. Eu nunca peguei em uma arma. Todo mundo sabe o quanto eu amava o meu marido. Eu não queria que tivesse acontecido essa tragédia que aconteceu”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo consta no boletim de ocorrência, os pais da Thais, que também estavam passando o feriado no sítio, escutaram a briga do casal e foram até o quarto ver o que estava acontecendo. Ao abrirem a porta, encontraram a filha segurando a pistola em direção ao GCM. Luis Alberto estava caído.

O homem foi socorrido ao hospital pelos pais de Thais, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher fugiu e levou a arma do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST