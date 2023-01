Ex-A Fazenda é preso suspeito de espancar o filho de 5 anos

Nesta terça-feira (24), o ex-participante do reality show Fazenda, José Lucas Dias Barreto, de 34 anos, foi preso suspeito de ter espancado o próprio filho, de 5 anos de idade. O caso aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

A prisão de José Lucas foi realizada por agentes da 72ª DP (São Gonçalo). Em depoimento, ele negou as agressões.

Barreto disse que as fraturas foram causadas em uma brincadeira.

A mãe da criança disse que José Lucas tinha a guarda do filho.

O Ministério Público (MP), que pediu a prisão do ex-A Fazenda, disse que a criança foi levada a um pronto-socorro com uma fratura no ombro. O menino também apresentava lesões e escoriações na boca, no nariz e em outras partes do corpo, além de hematomas e marcas de cigarros nas pernas.

Os médicos desconfiaram e encaminharam a vítima ao serviço social. Enfermeiros contaram que José Lucas ameaçou o garoto, dizendo: “Você vai me pagar”, enquanto fazia um sinal com as mãos.

O pedido de prisão do MP teve como base as lesões encontradas no menino, bem como o comportamento da criança e do próprio pai.

Fonte: Pleno.News