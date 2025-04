Ex-apresentador e pajé de boi-bumbá são presos por furto de R$130 mil da casa do vereador Rosinaldo Bual em Manaus

Notícias policiais – O ex-apresentador do tradicional espetáculo Bar do Boi, Gabriel Ferreira Barbosa, e o pajé do boi Garanhão, Vitor Teixeira, foram indiciados pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) sob suspeita de envolvimento em um furto milionário ocorrido na última quinta-feira, 24. De acordo com a polícia, ambos, junto com outros dois cúmplices, subtraíram R$ 130 mil em espécie e armas de fogo da casa do vereador Rosinaldo Bual (Agir).

Gabriel Barbosa, que também exercia função de assessor do parlamentar e é seu afilhado, é apontado como uma das peças-chave do crime. As investigações revelaram que os suspeitos invadiram a residência durante o dia, aproveitando-se do fato de que o local estava vazio, o que indica possível conhecimento prévio da rotina do vereador.

Além de Gabriel e Vitor, foram igualmente indiciados Matheus Rocha Furtado e Gildomar Nascimento de Lima Júnior. Todos responderão por furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, conforme previsto no Código Penal. A polícia confirmou que os criminosos arrombaram portas para ter acesso ao interior da casa.

O delegado titular da DERFD, Thomaz de Vasconcelos Dias, afirmou que a ação criminosa foi cuidadosamente planejada. Conforme autoridade policial, os suspeitos sabiam que naquele horário a casa estaria desocupada. Ainda segundo o delegado, após a identificação dos envolvidos, todos foram localizados, conduzidos à delegacia e ouvidos. Apesar do indiciamento, os quatro foram liberados, pois o crime já havia ultrapassado o período de flagrante.

O dinheiro furtado, no valor de R$ 130 mil, foi integralmente recuperado pela polícia, no entanto, as armas levadas ainda não foram encontradas. Rosinaldo Bual, que também é atirador esportivo registrado, utilizava o armamento para práticas autorizadas.

A investigação permanece em andamento para identificar o paradeiro das armas e apurar se há outros envolvidos no esquema.

O vereador Rosinaldo Bual ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.