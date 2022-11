Ex-deputada Flordelis é flagrada com dinheiro escondido nas partes íntimas em presídio

Redação AM POST*

A ex-deputada federal e pastora Flordelis, acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, foi flagrada no dia 4 de outubro deste ano com dinheiro escondido nas partes íntimas quando voltava de uma visitação semanal na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ela vai responder a mais um procedimento disciplinar aplicado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) por conta da infração.

De acordo com o G1, Flordelis alega que o dinheiro encontrado com ela seria para pagar agentes penitenciárias e presas que estariam realizando ameaças. A ex-deputada diz ser alvo de extorsão no presídio desde o último mês de maio quando recusou receber um telefone celular de outras presas. Conforme a pastora, sua postura teria desagradado as internas e agentes suspeitas pela tentativa de extorsão.

A inspetora Fabiana Borges Ribeiro disse em depoimento que o comportamento de Flordelis ao entrar no compartimento do scanner corporal chamou atenção. Segundo a agente da Seap, a ex-deputada parecia estar tentando retirar alguma coisa da calça quando chegou na área de revista.

Ainda segundo Fabiana, Flordelis confessou, logo após ser levada para outro setor, que carregava dinheiro escondido. A ex-deputada teria retirado R$ 72 em espécie de partes íntimas.

Em seguida, uma revista pessoal também encontrou anotações na parte de dentro da calça de Flordelis. Segundo Fabiana, as anotações correspondiam a números de telefones de advogados.