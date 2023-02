Ex-dirigente do Botafogo é preso em operação contra pirâmide financeira

Agência Brasil

Um ex-dirigente do Botafogo de Futebol e Regatas foi preso nesta quarta-feira (1º) em uma operação da Polícia Civil do RJ contra um esquema de pirâmide financeira que, segundo as investigações, lesou dezenas de pessoas e impôs um prejuízo de milhões de reais.

Ricardo Wagner de Almeida, que já presidiu o Conselho Fiscal do Alvinegro, foi preso em Piratininga, em Niterói. Ele era dono da Futura Invest, que oferecia investimentos em criptomoedas e na bolsa de valores — com pouco risco e muito retorno, num prazo bem curto.

“Nos primeiros meses, as vítimas recebiam os percentuais prometidos, mas no médio prazo as parcelas não mais eram pagas, caracterizando o golpe da pirâmide financeira”, explicou a Delegacia de Defraudações.

Agentes também cumpriram 11 mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, as vítimas eram, na maioria, servidores públicos civis e militares.

*Com informação G1