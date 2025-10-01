Ex é preso em flagrante após instalar rastreador e perseguir mulher em Manaus

Notícias Policiais – Enquanto registrava um Boletim de Ocorrência (BO) por perseguição e violência psicológica, uma mulher de 33 anos viu o ex-companheiro, de 32, entrar na unidade especializada onde ela prestava depoimento, nesta terça-feira (30). A presença do suspeito no local configurou situação de flagrante. Ele é acusado de instalar um rastreador no carro da vítima e de insistir em contatá-la, mesmo diante das medidas adotadas pela autoridade policial.

PUBLICIDADE

De acordo com a delegada Priscilla Orberg, a vítima procurou a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul após descobrir o dispositivo de monitoramento. No momento em que formalizava a denúncia, o homem chegou à delegacia. “Na ocasião em que a vítima realizava a denúncia, o autor adentrou a unidade especializada. De imediato, a equipe de investigação verificou a situação e conduziu o autor para um local afastado da mulher”, explicou a delegada.

Leia também: Menino de 14 anos é dopado e estuprado por homem que conheceu em jogo de Free Fire no Amazonas

PUBLICIDADE

Mesmo sob observação, o suspeito insistiu em ligar para a vítima durante o registro do BO. Diante da gravidade e da persistência do comportamento, foi autuado em flagrante. Ele responderá pelos crimes de violência psicológica e perseguição no contexto de violência doméstica, e seguirá à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

O caso reforça o alerta para condutas de controle e vigilância que caracterizam a perseguição, incluindo o uso de rastreadores sem consentimento. A orientação das autoridades é buscar apoio imediato e registrar a ocorrência sempre que houver indícios de ameaça à integridade física ou emocional.