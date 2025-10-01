A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Ex é preso em flagrante após instalar rastreador e perseguir mulher em Manaus

Vítima de 33 anos formalizava o BO quando o ex-companheiro entrou na unidade.

Por Beatriz Silveira

01/10/2025 às 18:14

Ver resumo

Notícias Policiais – Enquanto registrava um Boletim de Ocorrência (BO) por perseguição e violência psicológica, uma mulher de 33 anos viu o ex-companheiro, de 32, entrar na unidade especializada onde ela prestava depoimento, nesta terça-feira (30). A presença do suspeito no local configurou situação de flagrante. Ele é acusado de instalar um rastreador no carro da vítima e de insistir em contatá-la, mesmo diante das medidas adotadas pela autoridade policial.

PUBLICIDADE

De acordo com a delegada Priscilla Orberg, a vítima procurou a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul após descobrir o dispositivo de monitoramento. No momento em que formalizava a denúncia, o homem chegou à delegacia. “Na ocasião em que a vítima realizava a denúncia, o autor adentrou a unidade especializada. De imediato, a equipe de investigação verificou a situação e conduziu o autor para um local afastado da mulher”, explicou a delegada.

Leia também: Menino de 14 anos é dopado e estuprado por homem que conheceu em jogo de Free Fire no Amazonas

PUBLICIDADE

Mesmo sob observação, o suspeito insistiu em ligar para a vítima durante o registro do BO. Diante da gravidade e da persistência do comportamento, foi autuado em flagrante. Ele responderá pelos crimes de violência psicológica e perseguição no contexto de violência doméstica, e seguirá à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

O caso reforça o alerta para condutas de controle e vigilância que caracterizam a perseguição, incluindo o uso de rastreadores sem consentimento. A orientação das autoridades é buscar apoio imediato e registrar a ocorrência sempre que houver indícios de ameaça à integridade física ou emocional.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

MP-AM investiga vereadora de Borba por declarações a favor da violência contra a mulher

O promotor de Justiça Alison Almeida Santos Buchacher, explicou que a conduta investigada não se enquadra na liberdade de expressão.

há 3 minutos

Amazonas

Mulher é presa no Aeroporto de Tefé ao tentar transportar ilegalmente 36 ovos de tracajá para Manaus

Passageira transportava ovos de espécie de tartaruga amazônica protegida por lei ambiental.

há 8 minutos

Manaus

Saiba quem é o influencer que escalou a torre da Ponte Rio Negro em Manaus; vídeos

Vídeo viral foi gravado pelo aventureiro conhecido por escalar grandes estruturas ao redor do mundo

há 18 minutos

Amazonas

OAB-AM regulamenta Quinto Constitucional e garante paridade de gênero na escolha de desembargador do TJAM

A decisão confirma a paridade de gênero, garantindo igualdade entre homens e mulheres no processo eleitoral.

há 20 minutos

Polícia

MPAM deflagra operação e prende suspeito de planejar atentado contra cantor DuBarranco em Manaus; motivo do crime não foi revelado

Ação cumpre prisão, nove mandados de busca e recolhe grande quantidade de armamentos.

há 28 minutos