Ex-lutador é preso por matar esposa e levar corpo em carrinho

Um ex-lutador profissional de artes marciais foi preso nesta quarta-feira (9), acusado de matar sua esposa a quatro tiros no apartamento do casal, na Zona Leste de São Paulo. Após o homicídio, Luis Paulo Lima dos Santos, de 44 anos, teria levado o corpo da vítima, Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, de 26 anos, para fora da residência, embalado dentro de um saco em um carrinho de compras.

As câmeras de segurança do prédio onde o casal morava com seu bebê de 6 meses mostram o momento em que o homem deixa o apartamento com o cadáver no carrinho. De acordo com o delegado Bruno Cogan, o crime teria sido motivado por ciúmes.

Continua depois da Publicidade

– Há indícios de que seria por motivo de ciúmes, mas ainda precisa ser apurado com profundidade – explicou Cogan.

Após o assassinato, Luis Paulo chegou a comparecer a uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da esposa, a fim de evitar suspeitas contra ele. Segundo o lutador, que também era dono de uma academia, a mulher havia viajado para Campinas, onde a família dela mora, mas não deu mais notícias.

O corpo de Ellida foi localizado em um córrego no Parque do Carmo, Zona Leste da capital, com marcas de tiros, nesta terça-feira (8).

Continua depois da Publicidade

Fonte: Pleno.News