Ex-namorada ataca jovem com estilete por não aceitar fim de relacionamento

Um jovem de 19 anos foi vítima de um violento ataque pela ex-namorada, Maísa Pinheiro Trindade, de 32 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. O incidente ocorreu dentro da residência do rapaz, localizada no bairro de Fátima, em Belém.

O crime chocante resultou em oito perfurações em várias partes do corpo do jovem, sendo necessário realizar dezenas de pontos para fechar as feridas. A violência extrema cometida pela agressora deixou a vítima em estado de choque e com ferimentos graves.

Desde a tarde da última quinta-feira (13), quando o crime ocorreu, a polícia está em busca de Maísa Pinheiro Trindade. O caso foi registrado na Seccional de São Brás como uma tentativa de homicídio, e todas as medidas estão sendo tomadas para localizar e prender a suspeita.

As autoridades têm informações de que a agressora pode estar tentando fugir para o interior do estado.

