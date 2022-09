Ex-padrasto invade casa e faz criança de sete anos refém há mais de 12 horas

Leandro Mendes Pereira, que faz uma criança de 7 anos e um homem de 23 reféns desde a noite desta quarta-feira (21), já foi preso por homicídio. Em 2008, ele matou a ex após não aceitar o fim do relacionamento. Ele cumpria a pena pelo crime, mas estava sob liberdade condicional.

O crime aconteceu no bairro Maria Goretti, Região Nodeste de Belo Horizonte. De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), desde o fim da relação com a vítima, Leandro enviava cartas com ameaças.

Inconformado com o término do namoro, tentou asfixiar a ex-companheira e, ao ver que ela continuava viva, a enforcou com o sutiã. Depois de assassiná-la, ainda colocou um rato morto na boca dela. Pelo crime, ele foi preso e condenado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), Leandro estava preso até junho de 2016, quando passou a cumprir a pena em regime aberto.

Criança e homem são mantidos em cárcere privado, sob a mira de arma

Após o fim do novo relacionamento, Leandro invadiu armado a casa da ex e há mais de 12 horas faz o filho da mulher de sete anos e um jovem refém. De acordo com a polícia, a invasão é por não aceitar o fim da relação.

As vítimas estão em cárcere com o homem desde as 18h desta quarta-feira (21). No momento da invasão, a ex, 25 anos, conseguiu escapar com a ajuda de um vizinho.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão no local e negociam a liberação das vítimas. O entorno da casa está cercado para evitar uma eventual fuga do suspeito.

Testemunhas contaram que o casal se separou há dois meses e o conflito começou porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Eles são primos.

‘Coração tá aflito, só quero dar um abraço nele!’

Ao saber que o filho estava sequestrado, o pai foi ao local e acompanha desde o fim da noite de quarta o trabalho da polícia.

“Estava trabalhando, a mãe me ligou desesperada, chorando, falando que o meu filho tinha ficado refém com o ex dela. Eu vim correndo. A única notícia que eu tenho aqui é que o padrasto está ameaçando, que se (alguém) entrasse lá ia matar todo mundo.”, palavras de Sidney Xavier, motorista.

Em entrevista à TV Globo, Sidney Augusto Xavier, de 38 anos, falou sobre a apreensão de ter o filho refém.

“(A apreensão é) Não estar com ele aqui do meu lado, eu quero estar com ele do meu lado, é só isso, poder levar ele, deitar, dormir, ser igual era, só isso…”, disse o pai da criança às lagrimas.

Fonte: G1