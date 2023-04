Ex-padre é preso suspeito de estuprar e agredir enteados

Redação AM POST*

Um ex-padre foi preso neste sábado (1º) acusado de estuprar os ex-enteados em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Conforme denúncia do do Ministério Público do Rio de Janeiro, o crime ocorreu entre outubro de 2020 e maio de 2021 contra os filhos de sua ex-mulher, então com 8 e 12 anos. Ele submetia os menores a “intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência e grave ameaça”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem também é investigado por incentivar uma das crianças a tirar a própria vida, falando que o menino poderia se jogar do terraço do prédio.

De acordo com a denúncia, na época dos crimes, a esposa do acusado passava por uma gravidez de risco e ele demonstrava comportamento “ríspido e grosseiro”, fazendo ameaçadas aos enteados e machucando os dois.

Um dos meninos chegou a deixar a casa da mãe e foi morar com o pai, mas sem revelar os hematomas das agressões sofridas pelo ex-padrasto. O acusado daria tapas, apertava os braços, asfixiava e dizia que um dos meninos precisava “tomar muita porrada”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A denúncia diz ainda que um dos menores foi diagnosticado com esquizofrenia precoce e começou um tratamento que revelou uma rotina de abusos e torturas físicas e psicológicas.

O acusado era padre, mas pediu desligamento do ministério sacerdotal em setembro de 2020. Em nota, a Arquidiocese de Niterói informou que “lamenta profundamente o fato ocorrido e observa que o referido senhor encontra-se suspenso desde setembro de 2020, quando pediu desligamento de suas funções e de sua missão de padre junto à nossa Igreja. Desde então, não temos notícias precisas acerca de sua vida pessoal.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso é investigado pela 72ª DP (São Gonçalo).

Em nota, a Arquidiocese de Niterói informou que lamenta profundamente o fato ocorrido e observa que o referido senhor encontra-se suspenso do ministério sacerdotal desde setembro de 2020, quando pediu desligamento de suas funções e de sua missão de padre junto à Igreja.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Desde então, não temos notícias precisas sobre sua vida pessoal. Desde já nos colocamos em oração para que tudo se resolva conforme a verdade, a justiça e a paz”, acrescentou em comunicado.

*Com informações da R7