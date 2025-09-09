A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Ex-PM condenado por assassinato de técnica de enfermagem é preso em Manaus

Francisco de Almeida foi condenado a mais de 33 anos de prisão por executar o homicídio a mando do ex-noivo da vítima, que continua foragido.

Por Beatriz Silveira

09/09/2025 às 18:39

Notícias Policiais – O soldado reformado da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Francisco de Almeida, foi preso na manhã desta terça-feira (9) no bairro Cidade Nova, em Manaus. Ele estava foragido da Justiça e tinha uma condenação de 33 anos, nove meses e 19 dias de prisão pelo assassinato da técnica de enfermagem Viviane Costa de Castro, ocorrido em maio de 2013.

De acordo com a investigação conduzida pelo Ministério Público, o crime foi encomendado por Alesson Pessoa Mota, ex-noivo da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. Alesson também foi condenado — a 37 anos, três meses e 15 dias de reclusão —, mas segue foragido.

Segundo a denúncia, Francisco foi o executor do homicídio, disparando contra Viviane na avenida Timbiras, zona Norte da capital. O caso teve ainda um agravante: um ano antes do assassinato, em 2012, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio no mesmo local, com características semelhantes ao crime consumado posteriormente.

Após ser localizado e preso, Francisco foi conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde prestou depoimento antes de ser transferido para a carceragem.

O caso, que chocou a sociedade amazonense, volta a ganhar destaque com a prisão do ex-policial, enquanto as autoridades seguem à procura de Alesson Pessoa Mota, considerado peça-chave no enredo criminoso que resultou na morte de Viviane.

