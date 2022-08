Exame de DNA confirma que homem estuprou e asfixiou menina de 10 anos até a morte

Redação AM POST

Paulo Sérgio de Oliveira, 50, foi confirmado pela polícia como o responsável por estuprar e asfixiar até a morte a a menina Bárbara Victória, de 10 anos. A criança foi encontrada morta dois dias depois de desaparecer, após sair de uma padaria, em Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Em 2 de agosto, dia em que o corpo da menina foi encontrado Paulo disponibilizou material genético para exame de DNA no Instituto de Criminalística da capital e foi liberado na sequência. O material genético do homem, que foi encontrado morto dois dias depois do crime, é compatível com o identificado no corpo da criança, conforme informações do governo de Minas Gerais.

Câmeras mostraram Paulo seguindo a menina no dia em que ela desapareceu. Segundo a polícia, o suspeito já havia prestado serviço elétrico para a casa da família da vítima, dias antes de cometer o assassinato.

Na última quinta-feira (4), o governo de Minas Gerais informou que o principal suspeito de matar a menina de 10 anos tinha sido encontrado morto com indícios de ter cometido suicídio por enforcamento.

A polícia segue investigando o caso para desvendar a dinâmica da morte da criança.