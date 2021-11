Execução de ajudante de pedreiro foi motivada por desavença com assassino em Manaus, diz polícia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Rafael Felipe Bernal Mesquita, de 26 anos, foi preso na quarta-feira (03/11), no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital pelo homicídio do ajudante de pedreiro Renildo Pereira da Silva, que também tinha 26 anos.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu no dia 10 de abril deste ano, na rua Gergelim, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. “Após o ato criminoso, as equipes da unidade especializada iniciaram as investigações e chegaram à identidade de Rafael, apontado como autor do delito”, disse o delegado.

Durante coletiva de imprensa realizada na sede da DEHS nesta quinta-feira (04/11), a delegada Deborah Barreiros, adjunta da unidade especializada, explicou que a motivação do delito seria um suposto desentendimento que Renildo teve com um outro indivíduo, até o momento não identificado.

“Nessa ocasião, Rafael foi até a casa de Renildo a fim de tirar satisfação sobre essa desavença; no entanto, ele não estava em casa. Sendo assim, Rafael na companhia de um outro indivíduo, que já está sendo investigado pela polícia, saiu à procura da vítima, que foi localizada e alvejada com seis disparos de arma de fogo”, informou Deborah.

Continua depois da Publicidade

A delegada relatou ainda que testemunhas que estavam no local do fato informaram que Rafael estava na garupa da moto e foi o responsável por efetuar os disparos que atingiram Renildo.

Ordem judicial – Com base nas informações coletadas, foi solicitado à Justiça mandado de prisão temporária em nome do infrator, e a ordem judicial foi expedida no dia 9 de julho deste ano, pelo juiz Fábio César Olintho de Souza, da Central de Inquéritos.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Rafael irá responder pelo crime de homicídio e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.